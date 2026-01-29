В Алапаевске мужчина попытался спрятаться от приставов под кучей белья





– сообщили в ГУФССП. «После этого гражданин доставлен на судебное заседание, а в дальнейшем передан сотрудникам ГУФСИН для помещения в изолятор временного содержания»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Алапаевске мужчина, приговорённый к принудительным работам за кражу, попытался спрятаться от искавших его приставов под кучей вещей.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, разыскиваемому было назначено наказание в виде 10 месяцев принудительных работ, но к работам так и не приступил, в связи с чем к нему направили судебных приставов, которые, прибыв на один из адресов, где мужчина мог находиться, нашли его под кучей белья и одеял.На мужчину также составили протокол по статье 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица»). Мероприятие для возрастной категории 18+