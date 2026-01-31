Возрастное ограничение 18+
ДПС помогла в мороз водителю с ребёнком, съехавшему в кювет на трассе в Свердловской области
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Свердловской области экипаж ДПС оказал помощь дедушке и внуку, чей автомобиль оказался в придорожном кювете на автодороге Нижняя Тура – Качканар. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Инспекторы обнаружили автомобиль Nissan во время патрулирования трассы. За рулём находился 66-летний водитель, который вместе с восьмилетним внуком возвращался домой в Лесной после спортивных мероприятий в Кушве. По словам водителя, на заснеженной дороге он потерял управление, после чего машина съехала с проезжей части.
Автомобиль получил незначительные повреждения переднего бампера и оставался технически исправным, однако самостоятельно выбраться из снежного заноса водитель не смог. С учётом сильного мороза, температура воздуха опускалась ниже 38 градусов, и присутствия в салоне ребёнка инспекторы разместили пассажиров в служебном автомобиле и вызвали эвакуатор, а также родственников.
Сотрудники Госавтоинспекции находились на месте до завершения работ по извлечению автомобиля из кювета. После проверки транспортного средства водитель и ребёнок продолжили путь. Мероприятие для возрастной категории 18+
Инспекторы обнаружили автомобиль Nissan во время патрулирования трассы. За рулём находился 66-летний водитель, который вместе с восьмилетним внуком возвращался домой в Лесной после спортивных мероприятий в Кушве. По словам водителя, на заснеженной дороге он потерял управление, после чего машина съехала с проезжей части.
Автомобиль получил незначительные повреждения переднего бампера и оставался технически исправным, однако самостоятельно выбраться из снежного заноса водитель не смог. С учётом сильного мороза, температура воздуха опускалась ниже 38 градусов, и присутствия в салоне ребёнка инспекторы разместили пассажиров в служебном автомобиле и вызвали эвакуатор, а также родственников.
Сотрудники Госавтоинспекции находились на месте до завершения работ по извлечению автомобиля из кювета. После проверки транспортного средства водитель и ребёнок продолжили путь. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Вблизи Бисерти насмерть сбили двух человек
31 января 2026
31 января 2026