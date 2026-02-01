В Заречном пьяный водитель без прав устроил ДТП на трассе, пострадали пять человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Заречном сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором травмы получили пять человек. Авария произошла сегодня ночью на автодороге Мезенское-Заречный.По информации Госавтоинспекции Свердловской области, около 01.30 на 4 километре трассы 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» двигался со стороны села Мезенское с небезопасной скоростью. Он не справился с управлением, автомобиль занесло, после чего машина выехала на встречную полосу и столкнулась с «Lada-211440», ехавшей навстречу.В результате ДТП пострадали оба водителя и три пассажира «Lada-211440». Всех пятерых с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.Автоинспекторы установили, что водитель «ВАЗ-21120», житель Заречного, не имел права. Освидетельствование показало состояние алкогольного опьянения — 0,442 мг/л. В отношении мужчины составлены административные материалы: ч. 3 ст. 12.8, ч. 2 ст. 12.37, ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ. Автомобиль отправили на специализированную стоянку. Мероприятие для возрастной категории 18+