В крупную вебкам-студию нагрянули силовики в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники полиции выявили вебкам-студию, работавшую в помещении многоквартирного дома на улице Героев России, 35. Как сообщил в своём телеграм-канале член общественной палаты Дмитрий Чукреев, доступ в студию был организован через домофон с функцией распознавания лица, однако это не помешало проверке.По данным источника, внутри находились 11 однотипных комнат, из каждой велись онлайн-трансляции для зрителей из разных стран. В помещениях были установлены камеры, световое оборудование и компьютеры, также обнаружены костюмы и предметы, использовавшиеся во время стримов. В трансляциях участвовали женщины в возрасте от 18 до 50 лет.Управляющей студии, как сообщает Дмитрий Чукреев, оказалась уроженка Азербайджана. Она предлагала работу через визитки, администраторам обещали заработную плату около 80 тысяч рублей, вебкам-моделям до 150 тысяч рублей. Для студии устанавливался ежемесячный финансовый план в 90 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 7 миллионам рублей. Сообщается, что площадка работала более года и входила в межрегиональную сеть.После визита полиции техника, включая компьютеры, была изъята. Сотрудники ОП №11 доставили в отдел 10 девушек. В настоящее время проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по пунктам «а», «б», «в» части 3 статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет» с извлечением дохода в крупном размере». Мероприятие для возрастной категории 18+