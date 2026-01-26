В Свердловской области в начале года сохраняется дефицит по 18 специальностям

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В начале 2026 года на рынке труда Свердловской области дефицит сохраняется по 18 профессиям, следует из данных «hh. индекса». При этом в целом ситуация с кадрами в регионе оценивается как сбалансированная. В 2025 году средний уровень конкуренции составил 5,0 резюме на одну вакансию, что укладывается в диапазон здорового соотношения спроса и предложения от 4,0 до 7,9.Для сравнения, в целом по Уральскому федеральному округу показатель выше и достигает 5,7 резюме на вакансию. В большинстве профессиональных сфер в Свердловской области кадровый дефицит уже преодолён, индекс соотношения активных резюме к вакансиям превышает четыре.В зоне нехватки кадров остаются врачи, где на одну вакансию приходится 1,1 резюме, дворники с показателем 1,5 и повара с 1,6. Также в список дефицитных профессий входят продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, фармацевты-провизоры, товароведы, слесари, инженеры ПНР, электромонтажники, маляры, монтажники, токари, мерчандайзеры, автослесари, администраторы магазина, ветеринарные врачи и директора магазинов. Значения индекса по этим специальностям колеблются от 1,9 до 3,9 резюме на вакансию.Семь профессий из этого перечня, то есть более трети, одновременно входят в топ-20 самых востребованных специалистов в регионе. В десятку лидеров по спросу в Свердловской области сейчас входят продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, менеджеры по продажам и работе с клиентами, разнорабочие, повара, водители, курьеры, врачи, упаковщики, а также электромонтажники и слесари. Половина этого списка представлена дефицитными кадрами.Кроме того, в двадцатку специалистов с массовым спросом на региональном рынке труда входят инженеры-конструкторы, бухгалтеры, монтажники, уборщики, кладовщики, администраторы, сварщики, директора магазинов, грузчики и машинисты.