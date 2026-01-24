Возрастное ограничение 18+
Усадьбу-памятник в Екатеринбурге выставили на продажу на Авито
Фото: Вечерние ведомости
Бывший особняк семьи пивоваров Филитц и земельный участок под ним продают за 96,06 миллиона рублей в Екатеринбурге.
Как должна выглядеть усадьба после реставрации, Вечерние ведомости писали в ноябре 2025 года.
«Центр города, престижный район
Историческая и архитектурная ценность
Возможность использования под музей, галерею, культурный центр, резиденцию, представительство, премиальный офис
Важно: Объект требует реставрации, что дает возможность воплотить проект в оригинальной стилистике с учетом современного функционала»,
– говорится в описании к объявлению.
