Усадьбу-памятник в Екатеринбурге выставили на продажу на Авито

14.00 Понедельник, 2 февраля 2026
Фото: Вечерние ведомости
Бывший особняк семьи пивоваров Филитц и земельный участок под ним продают за 96,06 миллиона рублей в Екатеринбурге.

«Центр города, престижный район
Историческая и архитектурная ценность
Возможность использования под музей, галерею, культурный центр, резиденцию, представительство, премиальный офис
Важно: Объект требует реставрации, что дает возможность воплотить проект в оригинальной стилистике с учетом современного функционала»,

говорится в описании к объявлению.


Как должна выглядеть усадьба после реставрации, Вечерние ведомости писали в ноябре 2025 года.

Владислав Постников © Вечерние ведомости
Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
