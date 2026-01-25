Возрастное ограничение 18+
Двое девушек-подростков пропали в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ищут 16-летнюю Викторию Бякову и 17-летнюю Анитсию Абельдяеву. Со вчерашнего дня их местонахождение неизвестно. Ориентировку на девушек публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Виктория ростом 172 сантиметра, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глаза.
Анитсия ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами.
Одежда, в которую были одеты девушки, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавших, просят звонить на горячую линию отряда «8-800-700-54-52» или в экстренные службы по номеру «112».
