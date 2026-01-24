В Свердловской области за сутки потушили 27 пожаров, два человека погибли

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидировали 27 пожаров, из них 16 произошли в жилом секторе. В результате возгораний пострадали три человека, двое из них погибли. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.Трагический пожар произошёл в Каменске-Уральском на улице Гоголя. В частном жилом доме на площади 80 квадратных метров сгорела кровля, также были повреждены стены, перекрытия и домашнее имущество. В результате пожара погибли два человека. Возгорание ликвидировали 23 огнеборца с привлечением четырёх единиц техники, работы заняли 85 минут. По данным ведомства, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования.Ещё один пожар зафиксировали в Ревде на улице Железнодорожников. Там на площади 133 квадратных метра сгорели частный жилой дом и надворные постройки. В результате пострадал один человек. Огонь удалось потушить за 42 минуты силами шести огнеборцев и двух единиц техники.По информации МЧС России по Свердловской области, неосторожное обращение с огнём стало причиной пожаров в 11% случаев. Короткое замыкание электропроводки привело к 15% возгораний, аварийный режим работы электрооборудования к 7%. Несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей стало причиной 7% пожаров, при использовании электроприборов 4%. Ещё в 4% случаев возгорания произошли из-за короткого замыкания электросетей. Мероприятие для возрастной категории 18+