В Екатеринбурге задержали подозреваемого в разбойном налёте на цветочный

11.53 Понедельник, 2 февраля 2026
Фото: УМВД Екатеринбурга
Полиция Екатеринбурга задержала 47-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на цветочный магазин на улице Сулимова ночью 1 февраля.

Как полицейским рассказала хозяйка цветочного, неизвестный мужчина ворвался в магазин и, угрожая флористу пистолетом, похитил два букета цветов и плюшевого медведя.

«Прибывшие на место полицейские изъяли записи камер наблюдения и выяснили, что подозреваемый действительно появился в павильоне после полуночи. Он потребовал собрать ему один букет, а потом выбрал ещё один, готовый, и указал на мягкую игрушку. Когда флорист упаковала все покупки, клиент вместо денег достал пистолет и заставил её лечь на пол. После чего, прихватив цветы и медведя, ушёл»,

– сообщили в городском УМВД.


Там также добавили, что, уходя, мужчина «разрешил» флористу вызвать полицию. Ущерб магазину составил 6500 рублей.

Личность подозреваемого быстро установили и задержали. Его нашли в квартире на улице Боровой. Там же полицейские обнаружили пистолет, с которым он, предположительно, ходил за цветами. Кроме него в квартире были пневматическая винтовка и похищенные цветы с медведем.

Уже в отделении полиции мужчина пояснил, что хотел поздравить с днём рождения дочку своей знакомой. Деньги, с его слов, он собирался занести в магазин на следующей день. Уставлено, что ранее горожанин был судим за неуплату алиментов.

«"Гангстер" извинился перед женщиной-флористом и пообещал, что полностью возместит ущерб»,

– рассказали в пресс-группе.


Несмотря на раскаяние на мужчину возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой с применением оружия»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Задержанного поместили под стражу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
