Почти 400 машин задействовали на уборке дорог Свердловской области после снегопада

12.09 Воскресенье, 1 февраля 2026
Фото: департаменте информационной политики Свердловской области
В Свердловской области продолжается очистка региональных дорог от последствий снегопада. Для работы на трассах задействовали 394 единицы спецтехники. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона со ссылкой на Управление автомобильных дорог области.

По данным дорожной службы, на автодороги вывели 278 комбинированных дорожных машин, 34 автомобиля с отвалом, 42 автогрейдера и 40 единиц другой техники. Для обработки проезжей части и снижения зимней скользкости использовали 9,2 тысячи тонн пескосоляной смеси.

На Кольцовском тракте уборку снега вели 19 снегоуборочных машин. На КЕАД подрядные организации задействовали 39 единиц техники, они очищали проезжую часть и осевой островок безопасности.

Синоптики прогнозируют сегодня небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах возможна метель, на дорогах ожидаются снежные заносы, на севере области вероятна изморозь.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
