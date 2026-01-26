Возрастное ограничение 18+

Свердловские дзюдоисты выиграли четыре золота на первенстве России

16.08 Воскресенье, 1 февраля 2026
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Федерации дзюдо России
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На первенстве России по дзюдо среди спортсменов до 21 года, которое проходило в Екатеринбурге с 28 по 31 января во Дворце дзюдо, свердловская команда завоевала четыре золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. В соревнованиях участвовали 554 спортсмена из 61 региона страны. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.

Золотыми медалями отметились Анастасия Созонова (до 44 кг), Анастасия Барабаш (до 48 кг), Кира Сафонова (свыше 78 кг) и Ислам Султыгов (до 66 кг). Серебро досталось Полине Яковлевой (до 70 кг), а бронзовые награды завоевали Мадина Сулейманова (до 78 кг) и Валерий Анохин (до 63 кг).

В общем зачёте первенства команда юниорок из Свердловской области стала лучшей, а юниоры заняли восьмое место.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбург съедутся лучшие молодые дзюдоисты страны
26 января 2026
Екатеринбург принял первенство России по дзюдо
29 января 2026
В Верхней Пышме подростки со всей области вышли на ковёр: в городе стартовало первенство по самбо
24 января 2026
В невьянской школе сделали зал для занятий самбо
28 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:08 Свердловские дзюдоисты выиграли четыре золота на первенстве России
15:54 Водитель пытался оспорить штраф за смартфон в руке, суд отказал
15:33 Снег и морозы сохранятся в Свердловской области в начале февраля
14:33 В крупную вебкам-студию нагрянули силовики в Екатеринбурге
13:06 ДПС помогла в мороз водителю с ребёнком, съехавшему в кювет на трассе в Свердловской области
12:41 Движение на трассе «Пермь – Екатеринбург» ограничили из-за ДТП
12:09 Почти 400 машин задействовали на уборке дорог Свердловской области после снегопада
11:15 В Свердловской области за сутки потушили 27 пожаров, два человека погибли
17:03 Россельхознадзор потребовал от первоуральского контактного зоопарка заменить покрытие стен и полов
16:12 Свердловское МЧС предупреждает о морозах до -42°C
15:39 Свердловского производителя тушёнки уличили в продлении сроков годности
14:30 СМИ: в Екатеринбурге воспитатели детсада снова забыли ребёнка на улице
14:06 148 ДТП за сутки произошло в Свердловской области на фоне снегопадов
13:51 Вблизи Бисерти насмерть сбили двух человек
13:08 За неделю екатеринбуржцы «подарили» мошенникам более 24 миллиона рублей
11:49 В декабре 74 ребёнка «поймали» на нарушении ПДД в Екатеринбурге
10:56 Два пожара с трагическим исходом зарегистрировало свердловское МЧС
10:27 Погасившей Вечный огонь жительнице Серова предъявили обвинение
20:42 Екатеринбурженку осудили за помощь в нелегальном пребывании в стране мигрантов
20:15 В Туринске водителя посадят срок за гибель мотоциклиста
19:40 Уктус не станут застраивать таунхаусами
19:26 Под Первоуральском столкнулись два грузовика
18:45 Виновные в ЧП со сходом цистерн на станции «Восточная» наказаны
18:20 В Челябинске подыскивают новый дом «мексиканцу» редкой породы
17:37 Синоптики предупреждают о похолодании в выходные в Свердловской области
17:18 В Нижних Сергах после обновления открылась женская консультация
Все новости Свердловской области
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
Все новости России и мира
16:08 Свердловские дзюдоисты выиграли четыре золота на первенстве России
15:54 Водитель пытался оспорить штраф за смартфон в руке, суд отказал
15:33 Снег и морозы сохранятся в Свердловской области в начале февраля
14:33 В крупную вебкам-студию нагрянули силовики в Екатеринбурге
13:06 ДПС помогла в мороз водителю с ребёнком, съехавшему в кювет на трассе в Свердловской области
12:41 Движение на трассе «Пермь – Екатеринбург» ограничили из-за ДТП
12:09 Почти 400 машин задействовали на уборке дорог Свердловской области после снегопада
11:15 В Свердловской области за сутки потушили 27 пожаров, два человека погибли
17:03 Россельхознадзор потребовал от первоуральского контактного зоопарка заменить покрытие стен и полов
16:12 Свердловское МЧС предупреждает о морозах до -42°C
15:39 Свердловского производителя тушёнки уличили в продлении сроков годности
14:30 СМИ: в Екатеринбурге воспитатели детсада снова забыли ребёнка на улице
14:06 148 ДТП за сутки произошло в Свердловской области на фоне снегопадов
13:51 Вблизи Бисерти насмерть сбили двух человек
13:08 За неделю екатеринбуржцы «подарили» мошенникам более 24 миллиона рублей
11:49 В декабре 74 ребёнка «поймали» на нарушении ПДД в Екатеринбурге
10:56 Два пожара с трагическим исходом зарегистрировало свердловское МЧС
10:27 Погасившей Вечный огонь жительнице Серова предъявили обвинение
20:42 Екатеринбурженку осудили за помощь в нелегальном пребывании в стране мигрантов
20:15 В Туринске водителя посадят срок за гибель мотоциклиста
19:40 Уктус не станут застраивать таунхаусами
19:26 Под Первоуральском столкнулись два грузовика
18:45 Виновные в ЧП со сходом цистерн на станции «Восточная» наказаны
18:20 В Челябинске подыскивают новый дом «мексиканцу» редкой породы
17:37 Синоптики предупреждают о похолодании в выходные в Свердловской области
17:18 В Нижних Сергах после обновления открылась женская консультация
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK