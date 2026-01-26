Свердловские дзюдоисты выиграли четыре золота на первенстве России

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На первенстве России по дзюдо среди спортсменов до 21 года, которое проходило в Екатеринбурге с 28 по 31 января во Дворце дзюдо, свердловская команда завоевала четыре золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. В соревнованиях участвовали 554 спортсмена из 61 региона страны. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.Золотыми медалями отметились Анастасия Созонова (до 44 кг), Анастасия Барабаш (до 48 кг), Кира Сафонова (свыше 78 кг) и Ислам Султыгов (до 66 кг). Серебро досталось Полине Яковлевой (до 70 кг), а бронзовые награды завоевали Мадина Сулейманова (до 78 кг) и Валерий Анохин (до 63 кг).В общем зачёте первенства команда юниорок из Свердловской области стала лучшей, а юниоры заняли восьмое место. Мероприятие для возрастной категории 18+