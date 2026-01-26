67% екатеринбуржцев считают неудачным предложение руки и сердца на чужой свадьбе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В преддверии Дня святого Валентина аналитики Авито опросили жителей Екатеринбурга на тему предложения руки и сердца и выяснили, какой сценарий они считают самым неудачным.Так, 67% называли худшим вариантом предложения сердца на чужой свадьбе, поскольку это может испортить праздник. Ещё 55% отвергли вариант с пранком, 33% – публичное предложение на глазах у толпы, 29% – кольцо в десерте или бокале, а 11% – полностью приватный сценарий без видео.23% считает, что предложение можно сделать, даже если отношения длятся не дольше года, 18% – меньше двух лет. Почти половина – 47% – уверена, что самое главное – готовность партнёров.Среди лучших мест (или событий) для того, чтобы сделать предложение екатеринбуржцы считают путешествия (28%, чаще женщины), за ними – ресторан (24%), дом (18%), место знакомства (16%), природу (14%) или крышу с красивым видом (9%). Положительно (46%) относятся к предложениям в праздники вроде 14 февраля или 8 марта.Больше трети женщин (35%) равнодушны к дизайну кольца. Среди остальных популярны классика с круглым бриллиантом (26%), винтаж (10%), овальный бриллиант (9%) или цветные камни (8%). Большинство (54%) готово потратить до 30 000 рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+