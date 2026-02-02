Возрастное ограничение 18+
Жителя Артёмовского оштрафовали за уклонение от службы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Артёмовском оштрафовали местного жителя, который с 2023 года уклонялся от службы. Также молодой человек получил судимость по статье 328 УК РФ.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в мае, сентябре 2023-го и марте 2024-го осуждённый отказался от повесток военкомата и медкомиссии. Затем он уволился и переехал, чтобы скрыться. Его искали более года
Артемовский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы») и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.
Решение пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В судебном заседании подсудимый вину не признал. Однако представленных доказательств оказалось достаточно для постановления обвинительного приговора»,
– рассказали в пресс-службе.
