Возрастное ограничение 18+
При пожаре в девятиэтажке на Гурзуфской в Екатеринбурге погиб человек
Фото: МЧС Свердловской области
Во время вчерашнего пожара в девятиэтажке на улице Гурзуфской в Екатеринбурге погиб хозяин квартиры на последнем этаже. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Согласно оперативной информации, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21.13. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, потушили его за 29 минут 19 специалистов с помощью 7 единиц техники.
Также до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек, в том числе 2 детей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно оперативной информации, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21.13. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, потушили его за 29 минут 19 специалистов с помощью 7 единиц техники.
«Причиной пожара стало неосторожное обращение погибшего с огнем при курении»,
– сообщили в МЧС.
Также до прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек, в том числе 2 детей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за сутки ликвидировали 29 пожаров, есть погибший и пострадавшие
24 января 2026
24 января 2026