Наиболее частой причиной бесплодия у свердловчанок назвали патологии эндокринной системы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский Минздрав опубликовал топ причин бесплодия у жительниц региона по данным диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребёнка» за 2025 год.
Так, согласно статистике, из 1009 женщин у 58% пациенток выявлены патологии эндокринной системы, у 46,8% – патологию щитовидной железы, у 43,5% – ожирение и инсулинорезистентность, у 22% – синдром гиперпролактинемии, у 3% – сахарный диабет I и II типов.
В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что чем позже планируется беременность, тем больше хронических болезней у будущей мамы. Женщинам советуют готовиться к беременности заранее, напоминая, что это требует немалых усилий.
«Это невозможно сделать без пересмотра образа жизни, оценки состояния здоровья и компенсации выявленной соматической патологии. Нужно заранее планировать визит к врачу акушеру-гинекологу»,
– подчеркнули в Минздраве.
