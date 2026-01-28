Возрастное ограничение 18+
Более 670 килограммов наркотиков изъяла свердловская полиция в 2025 году
Фото предоставлено Валерием Горелых
Полиция Свердловской области отчиталась об итогах работы по борьбе с наркоторговлей и трудоустройству безработных в 2025 году. С отчётом выступал начальник штаба и главный аналитик деятельности гарнизона Станислав Каргаев.
Как объяснил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, люди без постоянного источника дохода и безработные из-за потребности в деньгах чаще совершают преступления. По этой причине полиция во взаимодействии с муниципалитетами работает над сокращением их числа. Так, в прошлом году количество безработных среди преступников сократилось на 33,7% (до 104), а число лиц без постоянного дохода – на 11,1% (до 10 115).
Также в прошлом году полицейские выявили 7346 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+3,3%), из них 5426 – со сбытом (+8%). Общая масса конфискованных веществ выросла в 2,7 раза и достигла 672,8 килограмма.
Кроме того, в минувшем году ликвидировали 16 наркопритонов – на 33,3% больше, чем годом ранее.
По словам Валерия Горелых, борьбу с наркоторговлей в регионе контролирует начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант Александр Мешков. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как объяснил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, люди без постоянного источника дохода и безработные из-за потребности в деньгах чаще совершают преступления. По этой причине полиция во взаимодействии с муниципалитетами работает над сокращением их числа. Так, в прошлом году количество безработных среди преступников сократилось на 33,7% (до 104), а число лиц без постоянного дохода – на 11,1% (до 10 115).
Также в прошлом году полицейские выявили 7346 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+3,3%), из них 5426 – со сбытом (+8%). Общая масса конфискованных веществ выросла в 2,7 раза и достигла 672,8 килограмма.
«Основная часть изъятого криминального товара – это тысячи доз синтетических препаратов, стоимостью по ценам черного рынка порядка одного миллиарда рублей»,
– рассказал полковник Горелых.
Кроме того, в минувшем году ликвидировали 16 наркопритонов – на 33,3% больше, чем годом ранее.
По словам Валерия Горелых, борьбу с наркоторговлей в регионе контролирует начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант Александр Мешков. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию