Более 670 килограммов наркотиков изъяла свердловская полиция в 2025 году





– рассказал полковник Горелых. «Основная часть изъятого криминального товара – это тысячи доз синтетических препаратов, стоимостью по ценам черного рынка порядка одного миллиарда рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Полиция Свердловской области отчиталась об итогах работы по борьбе с наркоторговлей и трудоустройству безработных в 2025 году. С отчётом выступал начальник штаба и главный аналитик деятельности гарнизона Станислав Каргаев.Как объяснил Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, люди без постоянного источника дохода и безработные из-за потребности в деньгах чаще совершают преступления. По этой причине полиция во взаимодействии с муниципалитетами работает над сокращением их числа. Так, в прошлом году количество безработных среди преступников сократилось на 33,7% (до 104), а число лиц без постоянного дохода – на 11,1% (до 10 115).Также в прошлом году полицейские выявили 7346 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (+3,3%), из них 5426 – со сбытом (+8%). Общая масса конфискованных веществ выросла в 2,7 раза и достигла 672,8 килограмма.Кроме того, в минувшем году ликвидировали 16 наркопритонов – на 33,3% больше, чем годом ранее.По словам Валерия Горелых, борьбу с наркоторговлей в регионе контролирует начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант Александр Мешков. Мероприятие для возрастной категории 18+