В Туринском районе мужчина поджёг приятеля из-за невозвращённого долга
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Туринском районе к лишению свободы приговорили 31-летнего местного жителя, который поджёг приятеля из-за того, что тот не вернул ему пять тысяч рублей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, это произошло в мае 2025 года. Приятели распивали спиртное, когда осуждённый вспомнил, что товарищ задолжал ему деньги. Началась ссора, и он, вылив на голову должника бензин и моторное масло, поджёг его. Впоследствии приятель попал в больницу с ожогами второй-третьей степени на голове, шеи и груди. К счастью, мужчину спасли.
Суд признал туринца виновным по пункту «в» части 2 статьи 112 УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего») и назначил 2 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
