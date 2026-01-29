За пять лет «гаражной амнистии» свердловчане оформили более пяти тысяч гаражей





– рассказал Алексей Кузнецов. «Она включает две массовые социально значимые услуги: предварительное согласование предоставления земельного участка и предоставление земельного участка в собственность без проведения торгов. В Екатеринбурге уполномоченным органом по "гаражной амнистии" является Мингосимущество Свердловской области. В остальных муниципалитетах документы подаются в местные администрации»,





– сказал Игорь Цыганаш.

«Оно позволяет владельцу свободно распоряжаться своим имуществом, а также является основанием для получения компенсации в случае непредвиденных обстоятельств»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С 2021 года жители Свердловской области благодаря закону о «гаражной амнистии» в упрощённом порядке оформили более пяти тысяч гаражей и семи тысяч земельных участков под ними.Речь идёт только о тех гаражах, которые оказались на муниципальные или государственные земли после введения Градостроительного кодекса РФ 29 декабря 2004 года. «Гаражная амнистия» распространяется только на те объекты, которые были построены до этой даты, и будет действовать ещё до 1 сентября 2026 года, объяснили Вечерним ведомостям в региональном управлении Росреестра.По словам заместителя губернатора и министра по управлению государственным имуществом области Алексея Кузнецова, процедура оформления для тех, кто попадает под «амнистию» максимально простая.Для оформления достаточно подать заявление с приложением одного из документов:Глава свердловского Росреестра Игорь Цыганаш подчеркивает, что зарегистрированное право собственности – это не просто документ, а гарантия спокойствия и защищенности.Мероприятие для возрастной категории 18+