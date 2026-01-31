Возрастное ограничение 18+
Россельхознадзор потребовал от первоуральского контактного зоопарка заменить покрытие стен и полов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Россельхознадзор после проверки потребовал от первоуральского контактного зоопарка заменить покрытие стен и полов в санитарных помещениях.
Как объяснили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, полы и стены санитарного блока и изолятора сделаны из поливинилхлорида, который плохо поддаётся мойке и дезинфекции. Согласно постановлению правительства от 30 декабря 2019 года о требованиях к содержанию животных, которых используют культурно-зрелищных целях, санитарные помещения должны быть облицованы керамической плиткой или плиткой из полимерных материалов.
«В связи с нарушением владельцу зоопарка выдано предписание с требованием устранить замечания»,
– сообщили в ведомстве.
Известно, что в зоопарке содержатся маралы, верблюды, бараны, кролики, куры, гуси, медведи, павлины, волки, сова, соболь, свиньи, носуха, козы, еноты и енотовидная собака.
