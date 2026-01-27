Водитель пытался оспорить штраф за смартфон в руке, суд отказал

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В октябре прошлого года водитель «JAC J7» Дмитрий управлял автомобилем и одновременно держал в руках сотовый телефон. Нарушение зафиксировала автоматическая камера фото-видеофиксации. Как сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области, на снимках четко видно, что во время движения смартфон находился в правой руке водителя. Сотрудник ГИБДД области назначил административное наказание в виде штрафа 1 500 рублей за нарушение пункта 2.7 ПДД.Не согласившись с решением суда, Дмитрий обратился в Свердловский областной суд. Он утверждал, что не разговаривал по телефону, а лишь держал его в руке. Суд, изучив материалы дела, указал, что телефон используют не только для звонков, но и для других действий, снижающих внимание водителя. Поскольку смартфон находился в руках во время движения, это квалифицируется как административное правонарушение по статье 12.36.1 КоАП РФ.Свердловский областной суд оставил жалобу без удовлетворения. Дмитрию придётся оплатить штраф. Мероприятие для возрастной категории 18+