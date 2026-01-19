Возрастное ограничение 18+
Транспортная прокуратура отчиталась об итогах работы на железных дорогах Урала
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральская транспортная прокуратура отчиталась об итогах работы в минувшем 2025 году. За год ведомство выявило более двух тысяч нарушений в сфере безопасности движения железнодорожного транспорта.
Как рассказали в транспортной прокуратуре, к административной ответственности 161 виновное лицо, назначив штрафы на общую сумму 2,6 миллиона рублей. Также в ведомстве отметили, что благодаря мерам прокурорского реагирования в прошлом году увеличен парк тягового подвижного состава, отремонтированы 38 локомотивов и 24 вагонов, а также около 210 километров путей.
Кроме того, были выявлены нарушения на 53 объектах искусственных сооружений в нескольких регионах, включая Пермский край и Челябинскую область. После вмешательства прокуроров проведены ремонтные работы на 20 мостах и автодорожных путепроводах.
«В результате совместных усилий удалось снизить аварийность в Уральском транспортном регионе на 23%»,
— отметили в прокуратуре.
