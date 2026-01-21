Свердловчане в четыре раза активнее блокируют мошеннические сделки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Страх жителей Свердловской области перед квартирными мошенниками стремительно растёт, — отмечают эксперты интернет-издания «Квадратный метр». В 2025 году более 56 тысяч свердловчан оформили запрет на заочные сделки со своей недвижимостью. Эта цифра выросла в 2,3 раза по сравнению с 2024 годом.Руководитель регионального Управления Росреестра Игорь Цыганаш приводит такие цифры: с 24364 заявлений в 2024 году число обращений подскочило до 56305 в прошлом году. Однако рост тревоги собственников ещё более значителен. Анализ показывает, что среднегодовой прирост таких заявлений за семь лет составлял около 33%.Показатель прошлого года, составивший 131%, превысил привычный темп в четыре раза. Это свидетельствует о настоящем всплеске панических настроений. Процедура, позволяющая запретить регистрацию сделок без личного участия, стала массовым инструментом защиты.Запрет является надежным барьером от мошенников. После его внесения в ЕГРН документы по доверенности рассматриваться не будут. Подать заявление можно онлайн через сайт Росреестра или портал «Госуслуги», а также в любом МФЦ.Возможно, одной из причин всплеска опасения потерять недвижимость из-за действия мошенников, стал нашумевший случай с известной певицей. Напомним, Лариса Долина лишилась квартиры и не смогла её вернуть даже через суд, ведь новые хозяева приобретали жилплощадь на вполне законных основаниях. Мероприятие для возрастной категории 18+