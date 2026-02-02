Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге школьник отвлёкся на телефон и попал под машину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 1 февраля, в Екатеринбурге 13-летний школьник, отвлёкшись на телефон, вышел на «красный» на пешеходном переходе у дома № 70 по улице 8 Марта и попал под колёса Daewoo Nexia.
В результате ДТП мальчик получил травмы ног и головы. С места происшествия его доставили в ДГКБ № 9, рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области.
По словам водителя, подросток, увлечённый телефоном, внезапно вышел на дорогу. Он применил экстренное торможение, но избежать наезда не смог.
По факту ДТП возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью»). Информация об аварии направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с семьёй ребёнка и решения вопроса о привлечении к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее воспитание»). Кроме того, представители ГИБДД намерены посетить школу мальчика для беседы на тему безопасного поведения на дороге.
По факту ДТП возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью»). Информация об аварии направлена в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с семьёй ребёнка и решения вопроса о привлечении к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее воспитание»). Кроме того, представители ГИБДД намерены посетить школу мальчика для беседы на тему безопасного поведения на дороге.
