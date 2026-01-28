Возрастное ограничение 18+
300 тысяч рублей взыскали с артёмовской школы за травму ребёнка во время игры в классе
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Со школы из Артёмовского взыскали 300 тысяч рублей за травму, которую получил ученик третьего класса во время игры на перемене со своими сверстниками.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, оставшись без присмотра учителя, трое третьеклассников стали беситься и во время игры упали на пол, в результате чего один из мальчиков получил травму спины. Позже ребёнку предварительно диагностировали компрессионный перелом грудного позвонка и назначили длительное лечение, включающее ношение корсета и ограничение физической активности. При повторном обследовании перелом не подтвердился, но это не отменило страданий, которые испытал мальчик, кода получил травму и когда отказался от активного образа жизни.
Мама третьеклассника обратилась в суд с требованием взыскать с родителей одноклассников сына 500 тысяч рублей моральной компенсации, а также расходы на лечение и юридические услуги.
Суд, рассматривая иск, пришёл к выводу, что виноваты не родители, а школа, сотрудники которой должны контролировать времяпровождение детей на перемене.
«Со школы взыскана компенсация морального вреда – 250 тысяч рублей, а также расходы на бензин, лекарства, корсет, медицинские процедуры, лечебный массаж и юридические услуги на общую сумму 50 446 рублей»,
– рассказали в пресс-службе.
Школа обжаловала решение, но Свердловский областной суд согласился с позицией суда первой инстанции.
