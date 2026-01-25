Снег и морозы сохранятся в Свердловской области в начале февраля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свердловская область встретит первые дни февраля облачной погодой с осадками и морозами. По данным Уралгидрометцентра,ожидается небольшой снег, местами умеренный, метель и изморозь. На дорогах прогнозируются снежные заносы, ветер восточный 4-9 м/с, порывы до 12-14 м/с. Ночные температуры составят -14,-19°, на севере до -27°, на крайнем севере до -32°, дневные -13,-18°, на юго-западе -8,-12°. В Екатеринбурге ожидается небольшой снег, ночью -15°, днем -12°.облачность сохранится, пройдет небольшой снег, местами умеренный, ветер восточный 4-9 м/с. Ночью температура опустится до -11,-16°, в горах и низинах до -21°, на севере до -26°, днем -6,-11°, на юго-западе до -1°, в северных районах до -16°. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют небольшой снег, ночью -12°, днем -7°.Насиноптики сообщают о снеге, местами сильном, с южным ветром 4-9 м/с, порывы до 12 м/с. Ночные температуры составят -6,-11°, в горных и низинных районах до -16°, на севере до -21°, дневные -3,-8°, на севере до -13°.прогнозируется облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 м/с, ночью -21,-26°, днем -16,-21°. В Екатеринбурге в этот день ожидается отсутствие существенных осадков, ночью -22°, днем -17°.