Движение на трассе «Пермь – Екатеринбург» ограничили из-за ДТП

В Свердловской области временно ограничили движение транспорта на 291-м километре автодороги «Пермь – Екатеринбург» в Нижнесергинском районе по направлению в Екатеринбург. Ограничения ввели из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.По предварительным данным, на данном участке произошло столкновение трёх автомобилей, два из которых являются грузовыми. В результате аварии пострадавших нет. На месте работают автоинспекторы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников.Водителям, следующим в сторону Екатеринбурга, рекомендовали заранее выбирать альтернативные маршруты объезда, чтобы избежать заторов на проблемном участке дороги.Позднее в Госавтоинспекции Свердловской области сообщили, что движение транспорта восстановили по одной полосе. Мероприятие для возрастной категории 18+