Уголовное дело о превышении полномочий сотрудником ГИБДД Асбеста вернули прокурору

10.27 Среда, 10 декабря 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Асбестовский городской суд вернул в прокуратуру уголовное дело инспектора местного отделения ГИБДД. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Следствие считает, что в январе 2025 года он несколько раз пнул по голове лежащего на земле и не оказывавшего сопротивления человека.

«В ходе рассмотрения уголовного дела судом выявлены данные, существенно влияющие на оценку установленных органами предварительного расследования фактических обстоятельств, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения»,

сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.


В связи с этим суд вернул дело прокурору для «устранения препятствий его рассмотрению судом». О каких конкретно данных идёт речь, в пресс-службе не уточнили.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
