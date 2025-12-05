Уголовное дело о превышении полномочий сотрудником ГИБДД Асбеста вернули прокурору





сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. «В ходе рассмотрения уголовного дела судом выявлены данные, существенно влияющие на оценку установленных органами предварительного расследования фактических обстоятельств, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Асбестовский городской суд вернул в прокуратуру уголовное дело инспектора местного отделения ГИБДД. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.Следствие считает, что в январе 2025 года он несколько раз пнул по голове лежащего на земле и не оказывавшего сопротивления человека.В связи с этим суд вернул дело прокурору для «устранения препятствий его рассмотрению судом». О каких конкретно данных идёт речь, в пресс-службе не уточнили.