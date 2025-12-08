Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области оштрафовали банк за звонки с требованием вернуть долг не тому человеку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области женщине поступали звонки от банка с требованием погасить долг, хотя клиентом банка она не брала и кредитов у неё не было.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областного ГУФССП, женщина неоднократно поясняла сотрудникам банка, что не является должницей, а тот, кто указал её номер как контактный, ей не знаком. Также она подчеркивала в телефонных разговорах, что не давала своего согласие на подобные звонки.
Однако звонки от банка так и не прекратились, и женщина обратилась к приставам. Те, оценив ситуацию, зафиксировали нарушение требований Федерального закона №230-ФЗ и банк привлекли к ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областного ГУФССП, женщина неоднократно поясняла сотрудникам банка, что не является должницей, а тот, кто указал её номер как контактный, ей не знаком. Также она подчеркивала в телефонных разговорах, что не давала своего согласие на подобные звонки.
Однако звонки от банка так и не прекратились, и женщина обратилась к приставам. Те, оценив ситуацию, зафиксировали нарушение требований Федерального закона №230-ФЗ и банк привлекли к ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге экс-инспектора ФНС осудили за взяточничество
04 декабря 2025
04 декабря 2025
Турагента из Нижней Туры признали виновным в мошенничестве
02 декабря 2025
02 декабря 2025