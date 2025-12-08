В Свердловской области оштрафовали банк за звонки с требованием вернуть долг не тому человеку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области женщине поступали звонки от банка с требованием погасить долг, хотя клиентом банка она не брала и кредитов у неё не было.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областного ГУФССП, женщина неоднократно поясняла сотрудникам банка, что не является должницей, а тот, кто указал её номер как контактный, ей не знаком. Также она подчеркивала в телефонных разговорах, что не давала своего согласие на подобные звонки.Однако звонки от банка так и не прекратились, и женщина обратилась к приставам. Те, оценив ситуацию, зафиксировали нарушение требований Федерального закона №230-ФЗ и банк привлекли к ответственности по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 200 тысяч рублей.