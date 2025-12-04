Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге душившего детей учителя игры на балалайке оставили в СИЗО
Фото: Свердловский областной суд
Свердловский областной суд не разрешил Артёму Ваганову, преподававшему в школе игру на балалайке, покинуть СИЗО.
Напомним, ему вменяют покушение на убийство. Известно, что мужчина приглашал учеников к себе домой и «испытывал их дыхание», надевая детям на голову пакет и перекрывая доступ к воздуху. По некоторым данным, за такие «проверки» он предлагал школьникам деньги.
21 ноября 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 января 2026 года.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, адвокат Ваганова обжаловал постановление, попросив для своего подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но суд не нашёл для этого оснований и оставил решение суда первой инстанции без изменений.
