Главе «Чистого сердца» Арзамасцеву избрали меру пресечения

13.46 Среда, 10 декабря 2025
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Руководителя АНО «Чистое сердца» Михаила Арзамасцева поместили в СИЗО, где по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга он будет находиться до 7 февраля 2026 года.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области. Ранее ЕАН писал, что ему также вменяют незаконную банковскую деятельность (часть 2 статьи 172 УК РФ).

Телеграм-канал «112» утверждает, что созданная Арзамасцевым организация помощи бездомным (АНО «Чистое сердце») де-факто «отмывала» денежные средства для крупнейших застройщиков Свердловской области, при этом наименования застройщиков не называются.

Кроме того, по данным канала, Арзамасцев переоформлял на себя имущество и недвижимость социально незащищённых работников «рабочего дома», а затем продавал их и использовал вырученные средства в своих целях.

Подробнее о Михаиле Арзамасцеве (известном также по кличке Форд) мы писали здесь.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
