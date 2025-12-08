Екатеринбургские таможенники изъяли крупную партию игрушечных машинок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургская таможня пресекла попытку незаконного ввоза игрушек на территорию России. В данном случае речь идёт о китайских машинках, которые «забыли» задекларировать.Инспекторы Октябрьского таможенного поста провели досмотр партии груза. Он прибыл из Китая и принадлежал местному предпринимателю. Груз состоял из четырёх крупных партий инерционных моделей машинок. Все игрушки были выпущены под известными мировыми брендами. Общее количество изъятых моделей составило пятнадцать тысяч двести штук. Таможенники обнаружили, что товар не был задекларирован надлежащим образом.В отношении владельца груза возбудили дело об административном правонарушении. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Данная статья предусматривает ответственность за недекларирование товаров.Изъятая партия игрушек помещена на склад временного хранения. Предпринимателю предстоит оплатить назначенный судом административный штраф. Только после этого он сможет продолжить процедуру оформления груза. При этом ему будет необходимо подать корректную таможенную декларацию и внести все положенные таможенные платежи. Только после выполнения этих условий бизнесмен получит право забрать свой товар.