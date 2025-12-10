Знаменитая фраза уходящего президента стала названием экскурсии в Ельцин-центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Музей Бориса Ельцина в Екатеринбурге приглашает на тематическую экскурсию. Она посвящена сложным механизмам смены высшей власти в России. Центральным событием повествования станет уход первого президента.Тридцать первого декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о досрочной отставке. Сказанная им фраза «Я ухожу» вошла в аналы политической страны, а теперь стала названием экскурсии, которая предлагает взглянуть на тему смены власти в широком историческом контексте. От передачи верховной власти по наследству внутри царской семье до демократических всенародных выборов — экскурсия подробно разберёт разные сценарии передачи полномочий. Речь пойдёт и о ключевых фигурах отечественной политики. Гости узнают об условиях ухода с высоких постов видных руководителей.Мероприятие запланировано на 20 декабря. Начало в 14.00. Продолжительность экскурсии составит полтора часа. Билеты уже продаются на официальном сайте Ельцин-центра.