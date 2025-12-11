Возрастное ограничение 18+
В квартирах адвоката и двух правозащитников в Екатеринбурге проводят обыски
Фото: 66.ru
В Екатеринбурге силовики проводят обыски в квартирах адвоката и двух правозащитников.
С обысками пришли к адвокату Роману Качанову и юристам Алексею Соколову и Ларисе Захаровой, пишут издание 66.ru и близкий к силовикам канал «Уралlive», который ведут уральские сторонники Владимира Соловьёва. Об обысках в адвокатском кабинете Романа Качанова в здании Трансагентства (Восточная, 68), также сообщил источник Вечерних ведомостей.
На видеозаписи, опубликованной каналом сторонников Соловьёва, спецназ врывается в квартиру адвоката и зачитывает постановление о возбуждении против него уголовного дела по статье об организации деятельности нежелательной организации (284.1 УК РФ). По этой статье грозит до шести лет колонии.
Сообщается, что их якобы подозревают в сотрудничестве с организациями, признанными нежелательными и запрещёнными на территории России, — Норвежским Хельсинкским комитетом* и Национальным фондом в поддержку демократии*.
*входят в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ
