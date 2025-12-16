Жительница Тугулыма накопила 7 миллионов рублей долга по алиментам

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Тугулыме к принудительным работам приговорили 52-летнюю местную жительницу, которая не платила алименты на содержание своих несовершеннолетних детей и накопила долг на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в 2012 году на мать возложили обязанность ежемесячно отдавать половину заработка на содержание детей, но она этого не делала и не помогала иным образом, например, покупкой продуктов или вещей. Когда сумма долга превысила 7 миллионов рублей, против матери возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей).Талицкий районный суд, рассматривавший дело, признал женщину виновной и в качестве наказания назначил ей 8 месяцев принудительных работ с удержанием 5% в доход государства.