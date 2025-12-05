Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге осудили «курьера» телефонных мошенников за помощь аферистам
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор девушке, которая сыграла роль «курьера» для телефонных мошенников.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в мае этого года она забрала у обманутой пенсионерки 704 тысяч рублей и собиралась перевести деньги аферистам, но была замечена нарядом ППС. Полицейские, посчитав, что девушка ведёт себя подозрительно, доставили её в отделение, где вскрылись все обстоятельства преступления.
В итоге деньги обманутой женщине удалось вернуть, а на соучастницу преступления завели уголовное дело.
Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга признал «курьершу» виновной по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в составе организованной группы») и приговорил ей к 1 году 6 месяцам в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
