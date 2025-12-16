Житель Первоуральска стал жертвой мошенников при покупке деталей для машины

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Житель Первоуральска хотел приобрести новые крылья и капот для своего автомобиля, но нарвался на мошенника и лишился 24 тысяч рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в ОМВД «Первоуральский», 23-летний молодой человек связался с неким «Алексеем» через мессенджер и, обсудив с ним все условия покупки деталей для машины, перевёл ему оплату. Через некоторое время «продавец» прислал трек-номер для отслеживания товара, но, как позже выяснилось, он оказался поддельным, а «Алексей» перестал выходить на связь.В полиции предупреждают, что привлекательные условия – слишком низкая цена или «срочный» характер предложения – являются одним из основных «звоночков», на которые нужно обращать внимание. Также мошенники зачастую настаивают на полной или частичной оплате до отправки товара.В МВД рекомендуют выбирать сервисы, которые предлагают безопасные способы покупки, и отказываться от перехода в мессенджеры.