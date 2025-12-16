Возрастное ограничение 18+

Житель Первоуральска стал жертвой мошенников при покупке деталей для машины

10.49 Среда, 17 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Житель Первоуральска хотел приобрести новые крылья и капот для своего автомобиля, но нарвался на мошенника и лишился 24 тысяч рублей.

Как рассказали Вечерним ведомостям в ОМВД «Первоуральский», 23-летний молодой человек связался с неким «Алексеем» через мессенджер и, обсудив с ним все условия покупки деталей для машины, перевёл ему оплату. Через некоторое время «продавец» прислал трек-номер для отслеживания товара, но, как позже выяснилось, он оказался поддельным, а «Алексей» перестал выходить на связь.

В полиции предупреждают, что привлекательные условия – слишком низкая цена или «срочный» характер предложения – являются одним из основных «звоночков», на которые нужно обращать внимание. Также мошенники зачастую настаивают на полной или частичной оплате до отправки товара.

В МВД рекомендуют выбирать сервисы, которые предлагают безопасные способы покупки, и отказываться от перехода в мессенджеры.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
