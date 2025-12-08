Авито и АУРЭК заключили соглашение о партнёрстве в сфере электронной коммерции

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Авито и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) подписали соглашение о партнёрстве, направленное на развитие онлайн-торговли и защиту интересов предпринимателей, работающих на цифровых платформах.Как сообщили в компании, документ закрепляет намерение сторон выстроить долгосрочное сотрудничество и совместно решать системные вопросы взаимодействия цифровых сервисов с бизнесом. Одной из ключевых задач партнёрства названа защита прав малого и среднего предпринимательства в онлайн-среде.По словам GR-директора Авито Дмитрия Гавриленко, на платформе сегодня зарегистрировано около 1,4 млн предпринимателей. «Наша задача состоит в том, чтобы поддерживать комфортную и безопасную среду для роста малого и среднего бизнеса. Подписание соглашения с АУРЭК позволит нам совместно решать системные вопросы взаимодействия цифровых платформ со своими партнёрами. Например, мы видим новые возможности для формирования фокус-групп по улучшению продукта для пунктов выдачи или консультаций по оптимальным для сторон условиям сотрудничества», – отметил он.В АУРЭК подчеркнули, что соглашение имеет значение не только для ассоциации, но и для всей отрасли электронной коммерции. «Наша первоочередная задача сейчас – наполнить сотрудничество конкретными делами. Речь идёт о развитии новых направлений для предпринимателей на платформе, устранении препятствий для роста, информационном обмене и анализе рынка», – заявила председатель совета и исполнительный директор АУРЭК Евгения Черницкая.В Авито уточнили, что партнёрство с АУРЭК направлено на консолидацию усилий бизнеса и отраслевого объединения для создания более комфортных условий работы предпринимателей в сфере электронной коммерции.