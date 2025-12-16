Возрастное ограничение 18+
В Ревде больше двух лет топит многоквартирный дом после ремонта кровли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад у свердловских следователей после жалоб жильцов многоквартирного дома в Ревде на протекающую крышу после капитального ремонта.
Как сообщили в информационном центре СК, в 2023 году в многоквартирном доме 1958 года постройки на улице Максима Горького во время капремонта строители повредили кровлю. С тех пор во время дождей и из-за таяния снега дом стало топить, и теперь в стенах появились трещины, а деревянные перекрытия стали разрушаться. По словам жильцов, управляющая компания не принимает меры к разрешению ситуацию.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении ведомства.
