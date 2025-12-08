За сход вагонов в Серовском транспортном районе осудили работника РЖД

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Серовском транспортном районе вынесен обвинительный приговор работнику железной дороги. Ивдельский районный суд Свердловской области признал его виновным в нарушении правил безопасности.Мужчина работал в Верхнекондинской дистанции пути ОАО «Российские железные дороги». В мае 2025 года в его смену произошёл сход с рельсов пяти грузовых вагонов на перегоне между станциями Ивдель 2 и Полуночное. Общий материальный ущерб от аварии превысил пять миллионов рублей.Как установил суд, причиной стала преступная небрежность подсудимого, который не обеспечил безопасность движения на вверенном ему участке и грубо нарушил требования должностной инструкции. Суд квалифицировал его действия по статье о нарушении правил безопасности движения.Суд учёл позицию государственного обвинителя при вынесении приговора. Виновному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок в один год и шесть месяцев. Дополнительно суд взыскал с осужденного компенсацию в пользу РЖД. Сумма взыскания за повреждение инфраструктуры составила около полутора миллионов рублей. Имущественные требования владельцев пострадавших вагонов будут рассматриваться отдельно. Этот вопрос передан в Арбитражный суд для дальнейшего разбирательства.