В Екатеринбурге пятилетняя девочка одна ушла домой из детского садика





сообщили в прокуратуре. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прокуратура проверяет детский садик № 43, откуда во вторник, 16 декабря, вечером пятилетняя девочка одна ушла домой.По предварительным данным, ребёнка из детского сада случайно выпустили чужие родители, а воспитатель этого не заметила. Малышка самостоятельно дошла до дома и стала ждать, когда ей откроют дверь.Через некоторое время пропажу ребёнка заметили сотрудники детского сада. Испугавшись, они позвонили родителям, а те в свою очередь связались со старшей дочерью и попросили вернуться из школы, чтобы найти сестру. Старшая девочка нашла малышку у дома и впустила её домой.Напомним, вчера вечером в Екатеринбурге было в районе -15°C.