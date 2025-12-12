Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пятилетняя девочка одна ушла домой из детского садика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура проверяет детский садик № 43, откуда во вторник, 16 декабря, вечером пятилетняя девочка одна ушла домой.
По предварительным данным, ребёнка из детского сада случайно выпустили чужие родители, а воспитатель этого не заметила. Малышка самостоятельно дошла до дома и стала ждать, когда ей откроют дверь.
Через некоторое время пропажу ребёнка заметили сотрудники детского сада. Испугавшись, они позвонили родителям, а те в свою очередь связались со старшей дочерью и попросили вернуться из школы, чтобы найти сестру. Старшая девочка нашла малышку у дома и впустила её домой.
Напомним, вчера вечером в Екатеринбурге было в районе -15°C.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада»,
– сообщили в прокуратуре.
