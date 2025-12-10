Возрастное ограничение 18+

Житель Краснотурьинска осужден за наркоплантацию в собственном доме

20.16 Вторник, 16 декабря 2025
Фото: Краснотурьинский городской суд
Краснотурьинский городской суд вынес обвинительный приговор 31-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении сразу пяти преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Суд установил, что в 2024 году подсудимый организовал нелегальное производство наркотиков. Он приобрёл через интернет семена конопли и начал их культивирование. Для этого он обустроил две специальные площадки в своём доме. Первой площадкой стала ванная комната, оборудованная дополнительной подсветкой. Вторую он разместил в сарае на придомовой территории. Там были установлены термоизолированные палатки с системой вентиляции.

Мужчина лично осуществлял весь цикл ухода за растениями. Он проводил полив, вносил удобрения и контролировал рост конопли до полного созревания. После сбора урожай проходил процедуру сушки. Затем наркотическое средство расфасовывалось в полимерные пакеты для хранения.
Часть продукции предназначалась для личного потребления осужденного. Однако другая часть была реализована за денежное вознаграждение (получатель наркотика также был ранее осужден Краснотурьинским судом).

Действия «наркоплантатора» были квалифицированы по нескольким частям статей 228 и 228.1 Уголовного кодекса РФ. Суд признал собранные доказательства вины подсудимого достаточными и убедительными. В итоге мужчина получил в качестве наказания десять лет лишения свободы в исправительной колонии. Дополнительно на осужденного наложен штраф в размере ста пятидесяти тысяч рублей.

Вынесенный приговор еще не вступил в законную силу. У осужденного есть время на его обжалование в вышестоящей инстанции.

Антон Каптелов
