Lime и 12 STOREEZ стали самыми быстрорастущими брендами одежды в Екатеринбурге

Александр Федоров

В Екатеринбурге вырос спрос на одежду российских брендов Lime и 12 STOREEZ. По итогам октября 2025 года именно эти марки показали самый заметный рост продаж по сравнению с прошлым годом, следует из аналитики Авито.В сегменте женской одежды лидером стал бренд Lime. Продажи его вещей за год выросли на 69%, средняя стоимость покупки составила около 3,5 тысячи рублей. На втором месте оказался 12 STOREEZ с ростом продаж на 40%, в среднем такие вещи покупали за 8 тысяч рублей. Третью строчку заняла Zarina, где продажи увеличились на 4% при средней цене около 1,5 тысячи рублей.В мужской одежде Lime также оказался лидером по темпам роста. Продажи бренда увеличились на 67%, средняя цена покупки составила около 3 тысяч рублей. Спрос на мужскую одежду Befree вырос на 14% при средней стоимости около 1,5 тысячи рублей. Продажи вещей 12 STOREEZ увеличились на 11%, средняя цена составила около 5 тысяч рублей.В категории обуви самый заметный рост в женском сегменте показал бренд Lime. Продажи увеличились в два раза, средняя стоимость пары составила около 5,5 тысячи рублей. У 12 STOREEZ спрос на женскую обувь вырос на 49% при средней цене около 8 тысяч рублей.Среди мужской обуви лидером по росту продаж стал бренд Justin. Спрос на его продукцию увеличился в 2,5 раза, средняя стоимость пары достигала 20 тысяч рублей. В два раза чаще стали покупать мужскую обувь Lime, в среднем за 5 тысяч рублей. У Befree рост составил 38% при средней цене около 1,5 тысячи рублей.В сегменте сумок и аксессуаров лидером по росту продаж стал бренд Lime. Спрос увеличился на 40%, средняя стоимость товара составила около 3 тысяч рублей. Продажи бренда Zarina в этой категории выросли на 25%. Самый резкий рост зафиксирован у 12 STOREEZ в сегменте аксессуаров, где продажи увеличились в 3,5 раза, средняя цена покупки составила около 4,5 тысячи рублей.