В Свердловской области началась выдача разрешений на новогодние ели

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 16 декабря, началась выдача разрешений на рубку ёлок для жителей Свердловской области. Без такого разрешения нести из леса зелёную красавицу чревато штрафом.Специальное разрешение на рубку ёлки можно получить в одном из лесничеств области. Всего в регионе открыто 30 пунктов выдачи таких документов. Однако рубка деревьев разрешена не везде даже с полученным «добром». Выбирать хвойные деревья можно только на строго определённых участках. К ним относятся зоны под линиями электропередачи и в просеках. Также разрешена рубка на противопожарных разрывах и вдоль лесохозяйственных дорог. Эти площади нуждаются в расчистке от растительности.Самовольная рубка елей или сосен является серьёзным правонарушением. За незаконную вырубку грозит крупный административный штраф. Для граждан его размер может достигать пяти тысяч рублей. Юридическим лицам нарушение обойдётся значительно дороже. Штраф для компаний может составить до пятисот тысяч рублей. А если нанесенный лесному фонду ущерб превысит пять тысяч рублей, наступает уголовная ответственность.Свердловское отделение Российского экологического общества напоминает, что для новогодних праздников во всех смыслах лучше искусственное деревце. Оно избавит от хлопот с получением разрешения и собственно рубкой, не будет сыпать хвоей на ковры, а по окончании праздника спокойно отправится в коробку до следующего года. Таким образом, искусственные ёлки не только помогают сохранять природу, но и позволяют владельцам сэкономить на много лет вперёд.