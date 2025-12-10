Возрастное ограничение 18+
Активиста из Екатеринбурга оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ из-за стиха на плакате
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Активиста Дмитрия Рыкова оштрафовали за одиночный пикет возле памятника Ленину на площади 1905 года в Екатеринбурге, в который он выходил 7 декабря 2025 года.
Известно, что на плакате, с которым выходил активист были написаны строчки из стихотворения Владимира Маяковского «Долой».
Судья Верх-Исетского районного суда Екатерина Гейгер, рассматривавшая дело по статье 20.3.3 КоАП РФ, усмотрела в пикете действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ, и признала Рыкова виновным. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 49 тысяч рублей.
Добавим, что Рыкова ещё будут судить за пикет 13 декабря на той же площади 1905 года, но уже за плакат со строчками из стихотворения Льва Ошанина, которое легло в основу песни на музыку Аркадия Островского «Солнечный круг».
