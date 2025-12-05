Возрастное ограничение 18+
Юристку из Екатеринбурга оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге оштрафовали юристку Веру Мангилеву. Её признали виновной по статье о дискредитации вооружённых сил России.
По данным объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в феврале 2025 года Мангилева опубликовала в своём телеграм-канале сообщение, в которой Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга усмотрел признаки дискредитации ВС РФ. Поскольку сообщение было доступно для неограниченного круга лиц и к моменту его обнаружения сотрудником полиции публикациями успела набрать 179 просмотров и 17 реакций, на юристку составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ.
По итогам рассмотрения дела Веру Мангилеву признали виновной. В качестве наказания ей назначен штраф в размере 45 тысяч рублей. Мангилева подала в Свердловский областной суд жалобу на это решение, посчитав его чрезмерно суровым, но суд апелляционной инстанции не нашёл оснований для снижения штрафа или его отмены.
