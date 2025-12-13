Возрастное ограничение 18+
На крупнейшем заводе Первоуральска произошёл пожар
Кадр из видео: Ural Mash / t.me/url_mash
В четвёртом цехе Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в холдинг ТМК) произошло возгорание.
Видео с пожаром опубликовали в телеграм-канале Ural Mash. По данным ресурса, в этом цехе изготавливают нефтяные трубы.
На предприятии информацию о ЧП подтвердили, сообщив, что пожар ликвидировали своими силами. Его площадь составила 14 квадратных метров. Пострадавших нет: рабочих из цеха эвакуировали.
