Юного «зацепера» поймали на после опасной поездки в метро Екатеринбурга





– сказали в полиции.

«Правоохранители призывают молодежь не рисковать здоровьем и жизнью ради хайпа, соблюдать ПДД и правила транспортной безопасности думать о своих родителях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на выходе из метро остановили шестиклассника, который прокатился на хвостовом вагоне, зацепившись за поезд снаружи.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, таким способом школьник проехал от станции «Площадь 1905 года» до станции «Динамо», где возле эскалатора его уже встречали сотрудники метрополитена. Далее юношу передали сотрудникам полиции, которые побеседовали с подростком.На место также вызвали бабушку мальчика, под опекой которой он находится, и вместе с ней проехали в отделение полиции. Сейчас решается вопрос о постановке школьника на учёт.