Два сквера и парк в Екатеринбурге могут получить статус ООПТ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбургскую городскую думу поступило предложение присвоить статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) двум скверам и одному парку.
Как рассказали на официальном портале уральской столицы, предложение внёс мэр Алексей Орлов. Инициатива предполагает включение в перечень ООПТ сквера на улице Мичурина, сквера имени Кирова и парка на Блюхера. Если городская дума согласится, статус ООПТ защитит зелёные зоны от потенциальной застройки и вырубок (исключая санитарные и ландшафтные).
По данным администрации, площадь сквера на Мичурина – 10 499 квадратных метров, сквера имени Кирова – 29 167, парка на Блюхера – 22 742.
«Сегодня в Екатеринбурге расположены 22 особо охраняемые природные территории площадью 150,7 гектаров. Стратегический план развития уральской столицы предполагает, что к 2035 году количество особо охраняемых природных территорий вырастет до 40»,
– заявили в мэрии.
