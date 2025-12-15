Возрастное ограничение 18+
В свердловском Росреестре объяснили, как обезопасить покупку недвижимости с помощью выписки из ЕГРН
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В управлении Росреестра по Свердловской области рассказали, что обезопасить сделку с недвижимостью можно с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Как объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе ведомства, выписка содержит полные сведения об объекте и его владельце, а также информацию об ограничениях и обременениях. Особое внимание покупателям советуют обратить на раздел «Сведения о правопритязаниях».
Кроме того, по её словам, сведения о наличии судебного спора также могут быть внесены в ЕГРН и отражаться в выписке.
«Наличие в выписке из ЕГРН сведений о правопритязаниях свидетельствует о проведении в отношении объекта недвижимости юридически значимых действий, которые могут повлиять на объем прав будущего правообладателя. В такой ситуации заключение сделки требует повышенной осмотрительности и следует обстоятельно выяснить у продавца, какие действия совершаются с объектом недвижимости в настоящее время»,
– пояснила заместитель руководителя управления Ирина Семкина.
