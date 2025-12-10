Свердловский госпиталь для ветеранов войн собираются модернизировать

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В 2026 году Свердловский клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн отметит 85-летний юбилей. К этому некруглому юбилею медицинское учреждение планируют серьёзно модернизировать и переоборудовать.О ждущих госпиталь преобразованиях рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, в ближайшее время планируется капитальный ремонт кровли и подвала основного корпуса, ремонты клинический отделений, замена лифтов в хирургическом корпусе и завершение реконструкция приёмного отделения. Кроме того, будет проведено благоустройство прилегающей территории.Параллельно с этим госпиталь для ветеранов займётся технологической модернизацией медицинских служб. Будет увеличен коечный фонд хирургического и реабилитационного профилей. Отделения для эндопротезирования, гибридной хирургии и офтальмологии получат новое оснащение. В частности, принято решение о закупке современного ангиографа для отделения сердечно-сосудистой хирургии.Главная цель преобразований — создание современной инфраструктуры, которая позволит считать областной госпиталь полноценным многопрофильным медицинским центром. Модернизация позволит госпиталю улучшить условия лечения и реабилитации ветеранов.Руководство масштабными преобразованиями возложено на нового начальника госпиталя для ветеранов Валентину Ямпольскую. Она работает в медучреждении с 1988 года и начинала простой медсестрой.О точных датах проведения модернизации госпиталя и о стоимости этих работ губернатор пока не распространяется.